Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı: İkinci doz aşı oranı yüzde 75’i geçti

Türkiye'de koronavirüsle mücadele en büyük koz olan aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam edliliyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği belirtildi.

Ankara'dan bu güzel haber gelirken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre ise 30 bin 19 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 362 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 240 olarak kaydedildi.

Toplam aşılama 111 milyon 674 bin

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Başkentten bu güzel haber gelirken 2 doz aşılamada zirveyi Muğla'dan alan Kırıklareli alıyor. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.