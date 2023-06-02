Ankara için kritik uyarı! Valilik saat verdi
Ankara Valiliği, il genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını söyleyerek vatandaşları ani sele karşı uyardı.
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Ankara Valiliği, il genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını söyleyerek vatandaşları ani sele karşı uyardı.
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