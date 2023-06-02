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Yerel Ankara için kritik uyarı! Valilik saat verdi
Yerel

Ankara için kritik uyarı! Valilik saat verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-02 21:55:00 -
Ankara için kritik uyarı! Valilik saat verdi

Ankara Valiliği, il genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını söyleyerek vatandaşları ani sele karşı uyardı.

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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