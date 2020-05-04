Ankara Halk Ekmek'teki skandalın faturası işçilere kesildi! AK Partili isimden çağrı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümü ekmek dağıtımının yapıldığı bölüm olarak biliniyor. Ankaralılar buradan dağıtımı yapılan ekmeği Halk Ekmek Büfeleri'nden alıyor. Ancak sosyal medyada sevkiyat bölümünün kirli olduğunu gösteren fotoğraf kareleri Ankaralılar tarafından tepki çekti. Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünün tavanında küflerin yer aldığı fotoğraf karesine yansıyor.

Bu görüntülerin ardından işçiler fotoğrafları çekmekle suçlandı. 19 işçi 3 ay ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerin isimleri liste halinde kapıya asıldı. İsimleri yanına "Fabrikaya hiçbir şekilde alınmayacaklar" ifadesi yer aldı.

İstifa çağrısı

Keçiören Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili AK Partili Fatih Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Halk Ekmek Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcılarını istifaya davet etti.

Ünal, "1 Mayısta İşçiyi Ekmeğinden Ettiler. CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmekte skandallar bitmiyor. Genel Müdürün 45 bin TL maaş aldığı ortaya çıkınca istifası, ihalelerdeki yolsuzluklar ve en son hijyenik olmayan şartlarda ekmek üretimi. Fatura ise masum işçiye çıkarıldı. Skandallara sebep olan Halk Ekmek Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcıları derhal istifa etmelidir. Tam kapasite ile çalışan Halk Ekmekte İşçilere reva görülen bu zulüm kabul edilemez. Sn Mansur Yavaş gerçekten emekçiden yana ise yapılan bu çirkin muameleyi derhal durdurmalıdır." dedi.