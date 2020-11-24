Hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, Ankara’da hafta sonu toplu taşıma çalışacak mı?

Ankara hafta sonu toplu taşıma saatleri | Ankara metro Ankaray sefer saatleri 28-29 Kasım

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY'da, vagondaki koltuk kapasitesi kadar oturan, ayakta yolcu kapasitesinin ise yüzde 50'si kadar ayakta yolcu olacak şekilde hizmet verilecek.

Otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturan ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uyulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, Metro ve ANKARAY'ın hizmet vermeyeceği 20.00-00.00 saatlerinde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti sağlanırken, servis hizmeti veren hatlarda, otobüsler saat 20.00 itibariyle her 60 dakikada bir hareket edecek.

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