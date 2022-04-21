Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.



Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:

• Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

• Özgeçmiş,

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),

• Yabancı dil belgesi,

• Yayın listesi,

• 2 (iki) adet fotoğraf,

• Kimlik fotokopisi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)



PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

• Doçentlik Belgesi,

2- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır)

3- Yayın Dosyası:

• Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecek.

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