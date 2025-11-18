Ankara gaza bastı, Yunanistan’ın tüm hesapları bozuldu! “Yetişmemiz çok zor”

Yunanistan merkezli haber sitesi in.gr, Türkiye’nin savunma sanayi alanında art arda attığı stratejik adımları “hızlı bir güç tırmanışı” olarak tanımlayan ve bu yükselişin Atina’da giderek artan bir kaygıyla izlendiğini ön plana çıkaran “Türkiye savunma sanayi ihracatında gaza basıyor” başlıklı çarpıcı bir haber yayımladı.

‘GÜÇ DENGELERİNDE BELİRGİN DEĞİŞİM’

Haberde “Türkiye, NATO’daki konumunu akıllıca kullanarak tamamen ulusal bir savunma sanayi inşa etti. Bu da bölgedeki güç dengelerinde belirgin bir değişim yarattığı” ifadelerine yer verildi.

in.gr’nin aktardığına göre konu, OT FORUM’da Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis tarafından da ayrıntılı şekilde ele alındı. Choupis konuşmasında, Türkiye’nin NATO verileri ve standartlarını temel alarak kendi savunma sanayiini oluşturduğunu söyledi ve bu durumun Yunanistan’la kıyaslanamayacak kadar farklı bir yapı yarattığını belirtti. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin hukuki ve tedarik süreçlerine bağlı olmasının, Türkiye’nin hızına yetişmeyi zorlaştırdığı ifade edildi.

Choupis ayrıca, Türkiye’nin NATO standartlarıyla ürettiği silahların, NATO ilkelerini kabul etmeyen ülkelere bile satılabildiğini iddia ederek bunun Avrupa açısından ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu öne sürdü. in.gr bu açıklamayı, Atina’nın Türkiye karşısında duyduğu endişenin açık bir göstergesi olarak yorumladı.

‘ANKARA’NIN AVRUPA PAZARINDAKİ VARLIĞI GÜÇLENİYOR’

Haberde Türkiye’nin savunma ihracatındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi. Türk savunma şirketi Otokar’ın üretim ve ihracatta büyük bir sıçrama yaşadığı aktarıldı. Türk medyasına dayandırılan bilgiye göre Otokar’ın beş yıl içinde 1.059 adet COBRA II zırhlı aracı üretip teslim edeceği ve 857 milyon euroluk sözleşmenin Romanya ile imzalandığı kaydedildi.

in.gr bu anlaşmayı, Türk savunma sanayiinin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiren kritik bir gelişme olarak değerlendirdi. Haberde, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ve NATO üyeleri için giderek daha güçlü bir alternatif haline geldiği ve Atina’nın bu tabloyu yakından takip ettiği belirtildi.

‘ATİNA’NIN HESAPLARI BOZULDU’

in.gr, Türkiye’nin savunma sanayii yatırımlarının yalnızca askeri bir modernleşme olarak değil, aynı zamanda dış politikanın merkezine yerleşen stratejik bir güç gösterisi olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Türkiye’nin savunma ihracatının 111 ülkeyi aşması, toplam hacmin 7.1 milyar dolar seviyesine çıkması ve Ankara’nın kısa vadede 10 milyar doları aşma hedefine dikkat çekilirken “Türkiye’nin bölgesel etkisini artıran bir ivme” şeklinde yorumlandı. Haberde, Ankara’nın Avrupa savunma mimarisinde de daha görünür bir aktör olmak istediği ve bu durumun Atina’nın jeopolitik hesaplarında rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

‘YUNANİSTAN’IN ENDİŞESİ BELİRGİNLEŞİYOR’

Haberde son olarak Atina’nın, Türkiye’nin hızlı yükselişi karşısında savunma sanayi alanında kaybedilen zemini telafi etmeye çalıştığı belirtildi. Yunan hükümetinin yüksek teknoloji yatırımlarını bir fırsat olarak gördüğü, yeni silahlanma projelerinde yerli payın en az yüzde 25’e çıkarılmasının planlandığı ve tüm bu adımların Türkiye’nin artan etkisi karşısında zorunlu hale geldiği vurgulandı. Yunan basını, Atina’nın Türkiye’nin adımlarını “yakından izlediğini ve rekabette geri kalma endişesinin giderek belirginleştiğini” yazdı.