Ankara fuhuşun başkenti olmasın!

Başkent Ankara’da fuhuş kartları ile başlayan ve sosyal medya paylaşımlarından, günlük ev kiralamaya varana kadar hayatın her alanında Ankara halkının karşısına çıkan fuhuş belası ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.

Kartlar bitti, sosyal medyaya geçtiler

Yıllardır yerlere atılan fuhuş kartları ile gündeme gelen Başkent Ankara’da haramın yayılması için her yol deneniyor. Ankara halkının tepkisinin ardından sokaklara ve caddelere atılan kartların sayısının azalması ve cezai müeyyidenin gelmesi ile birlikte, fuhuş yolu ile para kazanan şahıslar özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları işin reklamını yapmaya başladılar. Sosyal medyada ‘Ankara’ şeklinde yapılan aramalarda sık sık insanların karşısına çıkan fuhuş ilanları Ankara’nın haram ile anılmasına yol açıyor.

“Ankara, fuhuş ve pavyonlarla anılmasın!”

Günlük kiralık ev ilanları, şehrin eski kesimleri başta olmak üzere cadde boyunca fahişeler ve en işlek caddelerde bulunan pavyonlar ile adı anılmaya başlanan Ankara’nın bu sorununa çözüm bulunmasını isteyen halk, Türkiye’nin Başkenti konumunda olan bir kentte bu kadar açık bir şekilde bu işlerin yapılmaması gerektiğini dile getiriyor. Şehrin en eski yerleşim yeri olan Ulus’tan başlayarak Keçiören kesimine doğru her türlü haram açıkça yapılırken, söz konusu duruma kimse sesini çıkarmıyor.

“Kanunlar toplumun yapısına uygun olmalı”

Aynı zamanda Yaşanabilir Şehir Platformunu’nun üyesi olan İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Platform olarak bu konu ile alakalı çalışmalarımız oldu. Fuhuş kartları ile ilgili olarak cezai müeyyide geldi. Fakat şimdide o kartlara fotoğraf koymadan atıyorlar. AB’ye uyum çerçevesinde çıkan yasalarla ilgili hükümlerden dolayı bu sıkıntılar kaynaklanıyor. Bu yasalardan dolayı zina rahatça yapılabiliyor ve kimse bir şey diyemiyor. Bir kanun çıkarken o ülkenin sosyal yapısına göre kanun çıkarılmalıdır. AB’den bu yasalar olduğu gibi devşirilirse bu gibi problemler sürekli olarak karşımıza çıkmaya devam eder. Bir diğer husus ise bu konuda yaptırımların kuvvetli ve yeterince caydırıcı olmaması. Ankara’nın adı haramla anılmasın. Ankara fuhuşun başkenti olmasın.”