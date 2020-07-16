  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ankara Demirspor, play-off maçlarına çıkma kararı aldı

Ankara Demirspor Yönetim Kurulu: - "Demiryolu emekçileri ve taraftarlarımız kulübümüze gelerek TFF'nin kararına karşılamış olduğumuz duruşu desteklediklerini ancak kulübümüzün play-off oynaması gerektiğini çoşkulu bir şekilde belirtmişlerdir. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın bu isteğini yerine getirme kararı aldık ve takımımızı Antalya'ya gönderdik"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:12:47 -
Ankara Demirspor, play-off maçlarına çıkma kararı aldı

ANKARA (AA) - Daha önce spor kamuoyuna ligden çekildiklerini duyuran TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, play-off maçlarına çıkma kararı aldığını açıkladı.

Ankara Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 Temmuz 2020 tarihinde almış olduğu kararı doğru bulmadıkları ifade edilerek, 10 Temmuz 2020 tarihinde yönetim kurulu toplantısı sonucu ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubelerini kapattıklarını açıkladıkları anımsatıldı.

Bu kararlarının arkasında olduklarını ve haklılıklarının TFF tarafından kabul edilinceye kadar savunmaya devam edeceklerinin aktarıldığı yönetim kurulu açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Ankara Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz tarihli kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz ki futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun play-off oynama talebini de görmezden gelemezdik. Demiryolu emekçileri ve taraftarlarımız kulübümüze gelerek TFF'nin kararına karşılamış olduğumuz duruşu desteklediklerini ancak kulübümüzün play-off oynaması gerektiğini çoşkulu bir şekilde belirtmişlerdir. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın bu isteğini yerine getirme kararı aldık ve takımımızı Antalya'ya gönderdik. Ayrıca Tahkim'de karar iptal edilemez ve takımımız bir üst lige çıkartılmazsa görevden çekilerek, kulübümüzü Genel Kurul götürme kararı almış bulunmaktayız. Türk spor kamuoyuna duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı