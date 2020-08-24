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Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:09:59 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.
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