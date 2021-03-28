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Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayvatoğlu hakkındaki haberlere yalanlama
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayvatoğlu hakkındaki haberlere yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yayımlanan "pudra şekeri içti serbest kaldı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 06:50:00 - 2021-03-28 06:52:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ayvatoğlu hakkındaki haberlere yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 26 Mart 2021'de Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneğinin alındığı, madde kullanımına ilişkin rapor işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan 'pudra şekeri içti serbest kaldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27 Mart 2021'de mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

 

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