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Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:23:14 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
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