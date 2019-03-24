Ankara Cumhur dedi

Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ile MHP, ikinci ortak mitinglerini Ankara’nın en büyük alanlarından biri olan Hipodrum’da gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı coşkulu mitingde vatandaşlara hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde 450 bin kişinin bulunduğunu açıklayarak, “Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara? Biz 31 Mart’a hazırız diyor. Son virajdayız. İnşallah 31 Mart’ın akşamında Ankara’yı sizler taçlandıracaksınız. Cumhur İttifakı, oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacak” diye konuştu.

Parmak sallayana cevap vereceğiz

“Milletimize bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” diyen Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Vatanımızı parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi ekonomimizi çökerterek, işimizle aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta sandıkta irademize sahip çıkacağız. 31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme haline dönüşecektir. Bunun için 31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolunda durmak yok. Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeyi düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart’ta, dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere, şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak.”

Ankara nice darbeciler gördü

Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ankara, Sıhhiye Köprüsü’nün üstü ve köprünün altı olarak ikiye ayrılırdı. Tek parti döneminde bir vali vardı. Bu kişi Anadolu insanını aşağıladıktan sonra şöyle diyor: ‘Sizin milliyetçilikle komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik gerekiyorsa biz yaparız. Komünizm gerekiyorsa onu da biz yaparız. Sizin iki vazifeniz var. birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. İkincisi askere gelmek’ Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıllarca örselendi. İşte bu CHP zihniyetiydi. Bu şehir nice darbeciler, nice durumdan vazife çıkaranları gördü. Ankara’yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var.”

Ankara’nın başını sahte senete dolar

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarına değinen Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Bu adam var ya Kürt değil ha. Ne idüğü belirsiz birisi. Ama adam Kürtler üzerinden geçiniyor. Benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Soyadı Yavaş olan var ya… Hani sahte senetle iş gören var ya; bu adamı CHP düşünün Ankara’yı belediye başkan adayı yapıyor. Ya bu adam Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor? ‘Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek’ diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Temeli olmayan Sezai söylüyor. Hem Kürt kardeşlerime hakaret ediyor, hem de tüm seçmenlere hakaret ediyor. Ardından ne diyor? Türkiye’de Kürdistan var mı? Ha sen Kürdistan da mı yaşamak istiyorsun? Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Ama Türkiye’yi biz sizlere böldürtmeyiz, böldürtmeyeceğiz.”

Gövde gösterisi

Büyük Ankara Mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile ilçe başkan adayları birlikte alanı dolduran 450 bin Başkentliyi selamladı.

Özhaseki: 111 ciddi proje hazırladık

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, mitingdeki konuşmasında şunları dile getirdi: “Biz dersimize çalıştık, projelerimizi hazırladık. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, kültür sanat danışmanlarımızla 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde 5 bine yakın proje hazırlayarak sizlerin huzurundayız. CHP’nin adayı üçüncü dönemdir aday. Böyle bir projeyle çıktı mı? Hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyor. Her konuştuğunda gaf yapıyor.”