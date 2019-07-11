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Ankara Büyükşehir Belediye’sine dikkat çeken ziyaret! ‘Uçan Süpürge'ye binen Mansur Yavaş eşcinsellere göz kırptı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında sapkınlığı yaygınlaştırma projesinin paydaşı “Uçan Süpürge Vakfı” CHP'li Mansur Yavaş’a tebrik ziyaretinde bulundu. CHP'nin eşcinsellere verdiği vaatler CHP'li belediyeler üzerinden uygulamaya konulurken, eşcinsel destekçisi Uçan Süpürge'nin ziyaretine teşekkür eden Mansur Yavaş, eşcinselleri muhatap alarak sapkınlığın meşrulaşmasına katkıda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
Ankara Büyükşehir Belediye’sine dikkat çeken ziyaret! ‘Uçan Süpürge'ye binen Mansur Yavaş eşcinsellere göz kırptı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Aileyi hedef alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramını savunan “Uçan Süpürge Vakfı”, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "'Herkes için adil bir dünya' sloganı ile bilinen Uçan Süpürge Vakfı" ifadeleriyle eşcinsel destekçisi vakıf taltif edildi.

Vakıf, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni sağlamaya çalışıyor

Uçan Süpürge Vakfı, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaları yaygınlaştırmak, girişimleri desteklemek ve zenginleştirmek misyonuyla hareket ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı bir değişim yaratmak vizyonunu benimseyen vakıf, festivaller düzenleyerek sapkın fikirlerini topluma yaymaya çalışıyor. Sitede yer alan yazıya göre vakıf festivaller aracılığıyla oyuncular, yönetmenler ve yapımcıları buluşturarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler veriyor.

İmamoğlu da eşcinsellere destek vermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşcinsel sapkınları “yaşam biçimi” ve “tercih” olarak gördüğünü söylemişti. Ayrıca “Tüm tercihlere önyargısız bakabilmek önemli” ifadelerinde bulunan İmamoğlu LGBTİ yürüyüşleri için, “Herkesin özgürlüğüne saygı duyan birisi olarak toplumun menfaatlerini, toplumun huzurunu sıkıntıya uğratmayan her türlü gösteri ya da haklarını arama, mücadele etme noktasındaki özgürlüklerine saygı duyan bir belediye başkanı ve belediye yönetimi olacağımıza söz veriyorum." diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Uçan Süpürge Vakfı
  4. Mansur Yavaş

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