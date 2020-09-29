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Aktüel Ankara Büyükşehir Belediyesinden "su sayaçları ihalesi" açıklaması:
Aktüel

Ankara Büyükşehir Belediyesinden "su sayaçları ihalesi" açıklaması:

"Sayaçlarla ilgili yapılan açık ihalede yalnızca bir firma tarafından teklif sunulmuş, yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde bir fiyat ASKİ'ye dayatılmıştır" - "Bahsi geçen firmanın sunduğu teklifi kabul etmemizin, Ankaralılara sözümüz olan dürüst yönetim anlayışı ile şeffaflık, hesap verebilirlik ve en uygun maliyet ilkelerimizin inkarı anlamına geleceğini bilmekteyiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:06:32 -
Ankara Büyükşehir Belediyesinden "su sayaçları ihalesi" açıklaması:

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, su sayaçlarıyla ilgili yapılan açık ihalede yalnızca bir firmanın teklif sunduğunu, rakamın, firmanın yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ASKİ'ye kayıtlı yaklaşık 420 bin kartlı su sayacından 380 bininin tek firmaya ait olduğu, bu sayaçların bakım ve onarım işlemlerinin uzun süredir aynı firma tarafından yapıldığı belirtildi.

Bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı aksaklıkların, vatandaşlarda memnuniyetsizlik oluşturduğu ve sorunun halen çözülmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Sayaçlarla ilgili yapılan açık ihalede yalnızca bir firma tarafından teklif sunulmuş, yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde bir fiyat ASKİ'ye dayatılmıştır. Bahsi geçen firmanın sunduğu teklifi kabul etmemizin, Ankaralılara sözümüz olan dürüst yönetim anlayışı ile şeffaflık, hesap verebilirlik ve en uygun maliyet ilkelerimizin inkarı anlamına geleceğini bilmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Firma yetkililerinin, 28 Eylül'de çalışma toplantısına davet edildiği, ancak firmanın toplantıya katılım sağlamadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kartlı sayaç bakım onarım hizmetlerini ASKİ'nin kendi imkanlarıyla gerçekleştirmek ve tek bir firmaya mahkumiyetin yaşanmayacağı sayaçlarla değişim yapmak için gerekli tedbirleri hızla almaktayız. Abonelerimizin yıllardır yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve daha kaliteli hizmetin sunulması için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekte, arıza başvurularına zaman mefhumundan bağımsız bir şekilde hızla müdahale sürecini sürdürmekteyiz. Bu geçiş sürecinde yaşanabilecek gecikmeler için özür diliyor, milletimizin hakkını, hukukunu ve parasını korumak amacıyla aldığımız kararları tüm Ankaralıların anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."

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