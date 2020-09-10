  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" farkındalığı etkinliği
Aktüel

Ankara Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" farkındalığı etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:21:53 -
Ankara Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" farkındalığı etkinliği

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekmek için "Koronavirüse Karşı Dikkat! Maske-Mesafe-Temizlik" yazılı tişört ve maske dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farkındalık oluşturmak için başlatılan etkinlik, AŞTİ, Dikimevi ANKARAY İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi önü ve Güvenpark'ta gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan, "Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim." çağrısında bulundu.

Tişört dağıtımı, bir hafta boyunca devam edecek.

- Zabıtadan da koronavirüs uyarıları

Öte yandan etkinliğe Kızılay Güvenpark'ta katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadelesinin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Koç, Kovid-19 vakalarında görülen artışın kritik boyutlara ulaştığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak salgının yayılım hızında görülen artış nedeniyle tüm önlemlerimizi ikiye katladık. Yanımıza Belediyemizin doktorlarını ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızı alarak iş yeri denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizce yaptırılan ‘Koronavirüse Karşı Dikkat!' tişörtlerimizi Ankara’nın 5 noktasında Başkentlilerle buluşturuyoruz. Birlikte başaracağız ve '6 Milyon Tek Yürek' Ankara'yı bu illetten kurtaracağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İs..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı