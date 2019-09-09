Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aşure ikramı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayınedeniyle aşure ikramında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayınedeniyle aşure ikramında bulundu.

Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı “Muharrem Ayı” nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası,önünde kurulan stantlardavatandaşlar ile Belediye çalışanlarınaaşure ikramı gerçekleştirildi.

EGO’nun mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kendi elleriyle ikram etti.

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