Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aşure ikramı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayınedeniyle aşure ikramında bulundu.09 Eylül 2019 Pazartesi 19:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos’ta başlayan Muharrem Ayınedeniyle aşure ikramında bulundu.
Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı “Muharrem Ayı” nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası,önünde kurulan stantlardavatandaşlar ile Belediye çalışanlarınaaşure ikramı gerçekleştirildi.
EGO’nun mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kendi elleriyle ikram etti.
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