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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek"

12 Eylül 2019 Perşembe 21:09
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğüne ait kullanılmayan taşınmazların satışına ilişkin başkanlık yazısı hukuk komisyonuna, bazı imar değişikliği planları ise imar komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda söz alan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçe ile ilgili taleplerini dile getirdi, parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilmesini talep etti. İlçede birçok insanın geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden sağladığına dikkati çeken Buran, Mansur Yavaş'a "sulu tarıma geçeceğiz" seçim vaadini hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilebileceğini ifade etti. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarım yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"İsteyen belediye başkanımız olursa protokol yapmak suretiyle devredeceğiz. Bu şekilde sağlıklı bir hizmet verilmesinin mümkün olmadığı görülüyor. Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek. Ayrıca hayvancılıkla ilgili de Halk Ekmek'in yöneticileri bugün belli oluyor. Bunu kamuoyuna Halk Market diye açıklamıştık."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:09
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