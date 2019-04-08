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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: “Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır” dedi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:46
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: “Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir belediyesi önünde vatandaşla buluştu. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yavaş, “O büyük gün geldi. Bugün buradayız. Baştan sorma helal alın teri, ana duası, baştan sorma Ankara aşkıyla bugün buradayız. Hiç şüphe yok ki bu gurur sizlere aittir” ifadelerini kullandı.


“Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır”


Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan vatandaşa seslenen Yavaş, “Sizler enerjinizle yorgun Ankara’ya nefes verdiniz” diyerek, “Biz kardeşiz dediniz, biz yeniden el ele verirsek ayağa kalkarız dediniz ve başardınız. Sandıklardan bahar çıkardınız. İftiralar ve tuzaklarla dolu bu yolda benim başımızı öne düşürmediniz ben de sizin başınIı öne düşürmeyeceğim.Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır. Söz verdik; ötekileştirmeyeceğiz, adil hizmet götüreceğiz, herkesi kardeş göreceğiz. Emanetimizisonrakilere alnımın akıyla teslim ettiğimizde, herkesin başkanıydı dedirteceğiz. Kin ve nefret ekmeyeceğiz. Sevgi ekip sevgi biçeceğiz. Hizmet götürürken karşımızdakini bütün kimliklerden ve partizanlıklardan ayrı görüp sadece insan kimliğiyle değerlendireceğiz” şeklinde konuştu


“Personelimiz görev alanları dışında başka işlere koşturmayacakları için de sevinçli olsunlar”


Yavaş, Ankara Büyükşehir belediyesinde çalışan personelin korkmaması gerektiğini ve işine haram karıştırmayan herkesin görevine aynı şekilde devamı edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:


“Sizler benim mesai arkadaşımsınız. Namusuyla çalışan, helale haram karıştırmayan, işini hakkıyla yapan herkes benim mesai arkadaşımdır. Personelimiz bugün kendilerini kovacak olanları değil, kendilerine adaletle yaklaşacak olanlarla buluşmuştur. Personelimiz görev alanları dışında başka işlere koşturmayacakları için de sevinçli olsunlar.”


“Biz bu başarıyı biz zafer olarak değil, sadece başarı olarak görüyoruz”


Nisan ayında büyük bir şölen düzenleyeceklerini vurgulayan Yavaş, kimsenin hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Her türlü haksızlığın karşısında olarak her zaman haklının yanında yer alacaklarını dile getiren Yavaş, “Yola çıkarken söz vermiştim. Haksız talepte bulunanların, yetim hakkına göz dikenlerin, ayrımcılık bekleyenlerin bu talepleri adaletle merceğimiz duvarlara çarpacaktır. Aksi halde oturduğumuz koltuklar bizlere haram olacaktır. Biz bu başarıyı biz zafer olarak değil, sadece başarı olarak görüyoruz. Siz ki her türlü baskıya karşı demokrasi ve kardeşlik yolunda vicdanınızla destan yazdınız. Bundan böyle bize düşen sizin bu duruşunuza layık olmaktır. Bu büyük başarıyı Nisan ayında yapacağımız büyük bir şölenle hep birlikte kutlayacağız” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:46
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