Ankara büyük mitinge hazır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan'da gerçekleştireceği Büyük Ankara Mitingi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 30 Nisan saat 15.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Büyük Ankara Mitingi öncesi bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkanı Özcan, miting hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Büyük Ankara Mitingimizde coşku da büyük olacak, katılımda büyük olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz." diyen Özcan, "Biz de hemşerilerimiz ile bu heyecanı ve coşkuyu yaşamak için büyük bir özlem ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara Mitingleri daima ses getirmiş, görülmemiş bir sevgi seline sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde başkentimizin müstesna bir yeri vardır. Kendisi de zaman zaman bunu dile getirir. Ankaralıların iradesini, sevgisini, gücünü gösterecek bu miting yine hafızalarda derin bir iz bırakacak. Tabiri caizse Angaralı reisini bir başka sever." ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan sözlerine şöyle devam etti: Türkiye yüzyılının startının verildiği ve özellikle, savunma, enerji alanlarında büyük projelerin hayata geçirildiği ve bu projelerinde başkenti olan Ankara’da böyle bir dönemde bu yürüyüşün sekteye uğramaması ellerini ovuşturan, yeniden harekete geçen FETÖ, PKK benzeri yapılara ve terör gruplarından medet umanlara fırsat verilmemesi için 14 Mayıs seçimleri ayrı bir önem taşımaktadır. 15 Temmuz’da şanlı direniş sergileyen hemşerilerimiz ve gazi Ankara’mız için vatan, bayrak, ezan deyince akan sular durur. Bu yüzden 14 Mayıs seçimleri ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan Ankaralı hemşerilerimiz bu uğurda asla taviz vermez, verilmesine de müsaade etmez.

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