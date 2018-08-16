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Ankara belediyesinden örnek ABD kararı!

Ankara’da Keçiören Belediyesi Amerika menşeili firmalara ruhsat vermeme kararı aldı. Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen MC Donalds, Burger King, Starbucks gibi firmalara ruhsat verilmeyecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 00:08
Ankara belediyesinden örnek ABD kararı!

ABD ile yaşanan gerilimin ardından bir hamle de Ankara’da Keçiören Belediyesi’nden geldi. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle MC Donalds, Burger King, Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen tüm firmalara bu karar uygulanarak ruhsat verilmeyecek. Kahve ve restoran zinciri gibi büyük firmalar da ruhsat alamayacak.

OY BİRLİĞİYLE KARARLAŞTIRILDI

Kararın diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkûm edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir. Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisi’nce aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır.

BİLBORDLARA TÜRK LİRASI İLANI

Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılmış, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. Vatandaşımızın duyarlılığı ve devletimizin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

TÜM BELEDİYELERİ DAVET EDİYORUZ

Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 00:08
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Keçiören Belediyesi

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