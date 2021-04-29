Ankara Barosu işi gücü bıraktı: Alkol satış yasağını Danıştay'a taşıdılar!

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CHP'nin arka bahçelerinden Ankara Barosu, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinde alkol satışının yapılmayacak olmasını Danıştay'a taşıdı.

'Temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanılması'

Eşcinsel sevici Ankara Barosu tarafından Danıştay'a yapılan başvuruda şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır. Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır."

'Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs' diyerek yüce Kur'an'a dil uzatmışlardı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz aylardaki bir Cuma hutbesinde, eşcinselliğin toplum için zararına dikkat çekerek, Müslümanlara yönelik uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılardan rahatsız olan Ankara Barosu, skandal bir açıklama yaparak, tıynetini gözler önüne sermişti:

"Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİ, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir"