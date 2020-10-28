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İSLAM Ankara akşam ezanı kaçta? Ankara’da akşam namazı saati kaç?
İSLAM

Ankara akşam ezanı kaçta? Ankara’da akşam namazı saati kaç?

Ankara’d Akşam ezanı kaçta? Ankara akşam ezanı saat kaçta? Ankara için ezan vakti? Vakit namazlarının yanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğum günü olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar kandilin bereketinden yararlanmak için oruç tutmakta. Oruç tutanlar Ankara için akşam ezan vaktini merak ediyor. Peki İstanbul’da akşam kaçta oluyor? Ankara için akşam ezan saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:47:00 - 2020-10-28 12:48:48
Ankara akşam ezanı kaçta? Ankara’da akşam namazı saati kaç?

Ankara namaz vakitleri. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namazla Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Allah’ın (C. C) huzuruna varırız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Namaz kılan Allah dostları Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. 28 Ekim Çarşamba alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler sonuncusu, Allah’ın Habibi, kainatın yatarılışının sebebi olan Hç. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğumumun sene-i devriyesi olan Rebiul Evvel ayının 12. günüdür. Mevlid Kandili dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saati kaçta okunuyor? Sorusunu sormakta. 

Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Ankara’da akşam namazı kaçta kılınıyor? Ankara yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. Ankara’da akşam namazı nasıl kılınır kaç rekat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara namaz vakitleri

Ankara akşam namazı saati 17:59.

Ankara yatsı namazı vakti 19:17’dir.

Diyanet namaz vakitleri için tıklayın

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