Anka’dan 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Sofuoğlu mesajında, "Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcını simgeleyen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 101. yıldönümünü ilk günkü heyecan ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs günü başlayan Milli Egemenlik mücadelesi sonucu tarihte büyük bir destan yazılmıştır. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük fedakarlıkla kurulan Cumhuriyet, bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanmasını sağlamıştır. Ulu Önder, milli mücadeleyi başlatmak ve halkı uyandırmak adına Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihini Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu, Atatürk’ün gençliğe ne kadar önem verdiğinin en önemli göstergesidir. Aynı zamanda Cumhuriyet’in gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancının da ifadesidir. Bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyup yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Hiç şüphesiz ki, gençlerimiz de kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacak ve Cumhuriyetimizin çağdaş uygarlık yolunda hak ettiği hedefe ulaşabilmesi için var gücüyle çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Salgın nedeniyle yakın temastan kaçınmalıyız"

Birlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yoğun bir şekilde yaşandığı Ramazan ayını geride bırakarak, Ramazan Bayramı’nı karşılamanın mutluluğu yaşandığını belirten Sofuoğlu, "Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle büyüklerimizi ziyaret edip ellerinden öpemeyeceğimiz bir Ramazan Bayramı geçirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Koronavirüs salgınında riskli grupta olan aile büyüklerimizin birçoğu evinde yalnız bayram geçirmeyi beklerken, bu bayram onlara yalnız olmadığını hissettirmek için onları telefonla görüntülü olarak sık sık aramalıyız. Bu yıl özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız. Toplum sağlığını korumak için yetkililerin koyduğu kurallara uymak, hem kendimiz hem de başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmamız gerektiğini unutmamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını da dileyen Sofuoğlu, bu bayramda da hastanede olup insanların sağlığı için fedakarca çalışacak olan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bayramın tüm insanlara önce sağlık olmak üzere huzur, mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.