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Anka’da hasta ve yakınlarına aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlenen Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınlarına aşure dağıtıldı.

10 Eylül 2019 Salı 10:52
Anka’da hasta ve yakınlarına aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlenen Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınlarına aşure dağıtıldı.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı nedeniyle aşure günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe hastane yönetimi, hekim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınları da katıldı. Hastalıkları nedeniyle etkinliğe katılamayan hasta ve hasta yakınları ise unutulmadı. Hastanede görevli personeller tarafından odalarında ziyaret edilen hasta ve hasta yakınlarına aşure ikramında bulunuldu.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Aşure demek, bolluk, bereket, dostluk, kardeşlik, paylaşım ve dayanışma demektir. Biz de bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik. Bu bereketli ayın herkese, sağlık, mutluluk ve huzur içinde hayırlara vesile olmasını dilerim”dedi.


Dini ve milli bayramların yanı sıra Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı artıran günler olduğunu belirten Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram da, “Dağıtımını yaptığımız aşurenin ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise,” Her zaman paylaşmak ve dayanışmak üzerine olan anlayışımızı bu etkinlikle pekiştirmek istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere ve bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yoğun katılımın olduğu aşure etkinliğinde organizasyonun aksamadan işlemesi katılımcıları memnun etti. Aşure ikramından memnun kalan hasta ve hasta yakınları, böylesine anlamlı bir günde organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:52
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