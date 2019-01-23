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Anka Jeneratör'den "göğüs reklamı" anlaşmazlığı açıklaması

- Anka Jeneratör firması avukatı Burçin Melodi Bigün: "Hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü hem de Emrehan Organizasyon firmasına karşı tarafımızca hukuki süreç başlatılmıştır"

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:39
Anka Jeneratör'den "göğüs reklamı" anlaşmazlığı açıklaması


ERZURUM (AA) - Anka Jeneratör firmasının, göğüs reklamı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü ile Emrehan Organizasyon hakkında hukuki süreç başlattı duyuruldu.

Anka Jeneratör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına avukat Burçin Melodi Bigün tarafından yapılan yazılı açıklamada, firmanın, imzalanan göğüs reklamı sözleşmesine istinaden tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

Yapılan anlaşmayla ilgili Anka Jeneratör'ün taahhütlerini yerine getirmesine engel olunduğu savunulurken, "Emrehan Organizasyon ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yönetimi tarafından sözleşme yükümlülükleri açıkça ihlal edilmiş, 19 Ocak 2019 tarihinde oynanan Erzurumspor-Konyaspor maçında, müvekkil şirkete hiçbir surette yazılı bildirimde bulunmaksızın hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak, formalarda başka bir şirketin adı ve logosuyla göğüs reklamı yapıldığı görülmüştür." açıklamasında bulunuldu.

Yaşanan bu durum nedeniyle imzalanan sözleşmenin, firma tarafından haklı nedenle ve derhal feshedildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin maddi ve manevi zararına ilişkin tazminat talep etme hakkımız saklı tutularak, hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü hem de Emrehan Organizasyon firmasına karşı tarafımızca hukuki süreç başlatılmıştır. Haklı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğimizi bildiririz."


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:39
  1. Anka Jeneratör
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. göğüs reklamı

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