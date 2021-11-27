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Teknoloji ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti
Teknoloji

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA, Kazakistan'a ihracat başarısı gösterdi. TUSAŞ tarafından üretilen ANKA'lar Kazakistan semalarında görev yapacak. Konuyla ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Ülkemizin gururu olan ANKA'larımız için özel bir ihracat başarısı gerçekleştirdik. Tunus'tan sonra Kazakistan ihracatını çok önemli bir başarı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 12:40:00 -
ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA insansız hava aracının yeni ihracat adresi Kazakistan oldu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarında başarıyla görev yapan ANKA, muharebe sahasındaki performansını ihracata da yansıtmaya başladı.

Tunus'a yapılan ihracatın ardından bu konuda farklı coğrafyalarda girişimlerini sürdüren TUSAŞ, ihracat sayısını Orta Asya ile genişletti.

ANKA, Kazakistan Sanayii Altyapı Geliştirme Bakanlığı adına KAZSPECEXPORT tedarik kurumu ile TUSAŞ yetkililerince atılan imza kapsamında artık Kazakistan semalarında da görev yapacak.

İhracat sözleşmesi kapsamında 2023 yılına kadar 3 ANKA, 2 yer sistemi, lojistik destek paketi (teknik dokümantasyon, eğitim ve yedek parça) Kazakistan'a teslim edilecek. ANKA, Kazakistan Hava Kuvvetlerine güç katacak.

"Özel bir ihracat başarısı"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Kazakistan'a yapılan ihracata ilişkin, "Ülkemizin gururu olan ANKA'larımız için özel bir ihracat başarısı gerçekleştirdik. Tunus'tan sonra Kazakistan ihracatını çok önemli bir başarı olarak değerlendiriyoruz. ANKA'larımızın artık uluslararası alanda kullanılacak olması bizleri gururlandırıyor. ANKA üretiminde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süreli üstün performansla gökyüzünde

Elektro optik, kızılötesi, lazer işaretleyici, lazer mesafe bulucu kamerasıyla 1700 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip ANKA, 30 saati aşan süre havada kalabiliyor. 23 bin fit irtifada görev gerçekleştirebilen ANKA, 30 bin fit irtifa tavanına sahip bulunuyor.

250 kilometreyi aşan görüş hattı link menziliyle görev yapan ANKA, 350 kilogram faydalı yük taşıyor. ANKA, güçlü yerli motoru sayesinde uzun süreli görevlerde üstün performans sergiliyor.

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