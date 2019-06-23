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Anka Haber Ajansı seçim sonuçları son dakika Ekrem İmamoğlu oy oranı Binali Yıldırım oy oranı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi için İstanbullular sandık başına gitti. Oy sayımlarının büyük bir bölümünün tamamlandığı İstanbul seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Ajansı seçim sonuçlarının yanında bu seçimde ilk kez ANKA Ajansı İstanbul seçim sonuçlarını veriyor. Peki ANKA ajansı son dakika İstanbul seçim sonuçları. ANKA Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları. Anka Binali Yıldırım oy oranı. Son dakika Anka Ajansı 23 Haziran seçim sonuçları.

23 Haziran 2019 Pazar 19:01
Anka Haber Ajansı seçim sonuçları son dakika Ekrem İmamoğlu oy oranı Binali Yıldırım oy oranı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi için İstanbullular sandık başına gitti. Oy sayımlarının büyük bir bölümünün tamamlandığı İstanbul seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Ajansı seçim sonuçlarının yanında bu seçimde ilk kez ANKA Ajansı İstanbul seçim sonuçlarını veriyor. Peki ANKA ajansı son dakika İstanbul seçim sonuçları. ANKA Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları. Anka Binali Yıldırım oy oranı. Son dakika Anka Ajansı 23 Haziran seçim sonuçları. 

İstanbul seçiminden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA HABER Ajansı verilerine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 54.01, Binali Yıldırım yüzde 45.10. İstanbul'da 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. YSK, AKP’nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını karara bağlamıştı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline karar vermişti. Bu durumda, İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullandı.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 19:01
  1. İstanbul
  2. Anka Haber Ajansı seçim sonuçları
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