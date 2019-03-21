ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunda göz doldurdu!

Türk savunma sanayisinin lider havacılık üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, İHA sistemlerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

İsrail'den satın alınan İHA'ların, ABD tarafından geciktirilmesinin ardından yerli ve milli İHA geliştirme süreci başlamış oldu.

İlk olarak 2004 yılında çalışmalarına başlanan İHA'lar şimdiler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonların vazgeçilmez hava araçlarından biri.

Türkiye, silahlı İHA üreten 8 ülke arasına girerek bu alanda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Son olarak da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan insansız hava aracı ANKA-AKSUNGUR, ilk uçuşunu 20 Mart’ta başarıyla yaptı.

4 saat 20 dakika sürdü

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika süren ilk test uçuşunu, başarıyla gerçekleştirdi.

40 bin feet

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu ANKA-AKSUNGUR’un, 40 bin feete kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Yerli ve milli motor

ANKA-AKSUNGUR'un en önemli özelliklerinden biri de üzerindeki çift motoru. TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen TEI, PD170 motorunu kullanan yerli İHA, bu alanda önemli bir atılım yapmış oldu.

2012 yılında TUSAŞ'ın Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme ile başlatılan Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motoru, ANKA-AKSUNGUR İHA'da kullanıldı.