Oruç tutan pek çok kişi sağlık sorunları için anjiyo yaptırmanın orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Anjiyo nedir?

Kalp damarlarının görüntülenmesidir, yani kalbi besleyen damarların röntgeninin çekilmesidir. Anjiyo işlemi lokal anestezi ile yapılır, anjiyo sırasında hasta uyanıktır ve ağrı duymaz. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Anjiyo tekniğine göre, işlem sonrasında hastanın 2 saat ile 6 saat arasında hastanede kalması gerekir ,yapılan kontroller sonrası hasta taburcu edilir.

Hangi durumlarda anjiyo yapılır?

Hastada şiddetli göğüs ağrısı olduğunda, kalp krizi geçirdiyse, girişimsel olmayan tetkiklerde koroner darlık belirtileri tespit edildiyse,

Efor testi pozitif çıktıysa

Eko sırasında kalp kasılması olanlarda

Talyum testi sırasında koroner arter hastalığı şüphesi olursa

Bilgisayar anjiyosu şüpheli olanlarda

Kalp kapak hastalığı olanlarda

Kalp ameliyatı dışında, şeker hastası olup önemli bir ameliyat geçirecek olanlarda

By pass olan hastalarda kontrol amaçlı olarak

40 yaş üzerindeki önemli ameliyat geçirecek olanlarda

Stent takılmış olan hastalarda kontrol amaçlı olarak anjiyo uygulanır.

Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? | Oruçluyken anjiyo yaptırılır mı?

Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon, teşhis ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadır. Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Damar içine damarların görünür hâle gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek, anjiyogram adı verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam tıkalı damarların balon ya da stent denilen özel araçlarla tekrar açılması için yapılır.

Bu bilgiler ışığında gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı bulunmadığından, oruç bozulmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).