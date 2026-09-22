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Spor Anjiyo olan Elvin Mendy, taburcu edildi!
Spor

Anjiyo olan Elvin Mendy, taburcu edildi!

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Anjiyo olan Elvin Mendy, taburcu edildi!

Manisa FK maçı sonrası takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan İstanbulsporlu Elvin Mendy, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.

1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

TABURCU OLDU

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

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