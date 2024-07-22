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Yerel Anız yangını ormana yayıldı
Yerel

Anız yangını ormana yayıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 17:07:00 -
Anız yangını ormana yayıldı

Aksaray'daki Nenezi Dağı eteklerindeki anız yangını ormanlık alana sıçradı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü bölgesinde bulunan Nenezi Dağı eteklerinde başladı.

Edinilen bilgiye göre, dağın eteklerinde bulunan tarım arazisinde bir çiftçi anızlarını yaktı.

Rüzgarlı havanın etkisiyle anız alevleri kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandaki ağaçlar alevlere teslim olurken olay yerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken köy halkı da çalışmalara katılıp, alevlerin üzerine kürekle toprak atıyor.
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Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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