Anız ve ot yangınlarında hayvanlar da zarar görüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yakılan anız ve ot yangınlarına karşı müdahalelerini sürdürürken, bu yangınlarda sadece otların yanmadığını, doğada bulunan hayvanların da zarar gördüğünü belirterek, vatandaşları uyardı. Bir ot yangınından yaralı olarak kurtarılan bir kaplumbağanın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ot ve anız yangınlarına karşı vatandaşları uyarırken, bu yangınlarda doğada bulunan çeşitli canlıların da zarar gördüğünü belirterek, ot ve anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye ekipleri geçtiğimiz günlerde merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde çıkan ot yangınına müdahale ederken, bir kaplumbağanın yanarak can verdiğini bir diğer kaplumbağanın ise yangından dolayı yaralandığını gördü. Ot yangını yapılan müdahale ile söndürülürken, ekipler yangından zarar gören kaplumbağayı alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek, sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu. Tedavi altına alınan yaralı kaplumbağanın bakım süreci devam ederken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşları ot ve anız yakmamaları yönünde uyararak, hayvanların da zarar görebileceğinin altını çizdi.