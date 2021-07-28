Anıtkabir'e gidenleri, açlığa mahkum ettiler!

CHP’nin arka bahçesi haline gelen ve siyaset yapıp AK Parti’ye saldırmaktan başka işe yaramayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi yine şaşırtmadı. Her türlü hizmete karşı çıkan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşların hizmetine sunulan otomatları zorla kaldırttı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Anıtkabir’e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’ndan da ‘kaldırın’ cevabı geldi.

Kurul, Anıtkabir Komutanlığı’nı uyararak “Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin” dedi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanında anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı.

Söz konusu gelişmeyi duyuran Oda TV, “Anıtkabir mücadelesini kazandılar... Kaldırılıyor” manşetini attı. Haberde, “Mimarların Anıtkabir mücadelesi sonuç verdi. Koruma Kurulu, otomatlar için Anıtkabir Komutanlığı’nı uyardı. Otomatlar kaldırılıyor.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara verilen hizmeti “saygısızlık” olarak yorumladı

Heykel açılışı yapmaktan başka hiçbir icraatla gündeme gelemeyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu kez otomatların kaldırılmasıyla ilgili yaptığı tepki çeken açıklama sayesinde gündem oldu. Candan, vatandaşların Anıtkabir’de istifade etmesi için konulan otomatları “saygısızlık” olarak yorumladı.

Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kurul kararında geçen Anıtkabir bakım onarım toplantı raporunu tutanağını, çevre düzenlemesi projesini, restorasyon kurulu toplantı raporunu Anıtkabir Komutanlığı, Koruma Kurulu’ndan resmi yazıyla talep ettik. Nizamiye girişlerinde olan ticari otomatlarında işgalci durumunun sonlandırılması, Anıt mekanın bir bütün olduğunu ve mekanın parçalı bir projelendirme içerisinde olmasının doğru olmadığını, anıt alana bütüncül bakılması içinde kurula yeni başvuru yaptık. Anıtkabir’e yönelik her türlü uygulamada Atatürk’e ve onun ebedi mekanına hiç kimse saygısızlık yapamayacak.” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası değil de AK Parti kaldırtsaydı…

Anıtkabir’deki otomatları, gündem olmaya çalışan Mimarlar Odası yerine AK Parti kaldırsaydı, Oda TV gibi CHP yandaşı medya organları haberi sevinç naraları ile servis etmeyecekti!.. Anıtkabir'de yiyecek-içecek satışının yasaklanmasını isteyen mimarlar Odası'nın talebi kabul gördü. Eğer talepte bulunan, Atatürkçü Mimarlar Odası değil de AK Parti olsaydı, kemalist medya, “Anıtkabir'e gidenleri, susuz bıraktılar, açlığa mahkum ettiler” başlıkları atacaktı.