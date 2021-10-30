Anıtkabir'e giden Öztürk Yılmaz'ın ilginç anları
CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, Anıtkabir'de dua etmeyi unuttu. Yayınlanan videoda, dışarı çıkarken dua etmeyi unuttuğunu fark eden Yılmaz, eşine seslenerek geri dönüyor. Kamerayı da karşısına alan Öztürk Yılmaz ellerini açıp dua etti.
CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'e yaka mikrofonuyla girdi
Kendi kameramanı ile Anıtkabir'e giden ve yaka mikrofonu takan Yılmaz, mozoleyi ziyaret ettikten sonra çıkışa doğru ilerledi.
O anlarda dua etmeyi unuttuğunu fark eden Yılmaz ve eşi, bir anda tekrar mozoleye dönerek ellerini açıp dua etti.
Oldukça gergin olduğu gözlemlenen Yılmaz, dua ettikten sonra eşi ve kızıyla birlikte Anıtkabir'den ayrıldı.