Anıtkabir’deki ahlaksız fotoğraf mahalleyi karıştırdı

Devrim Yasaları ile Müslüman Türk milletini seküler bir yaşam tarzına mecbur bırakan kemalistler, laikçi bir kadının Anıtkabir paylaşımından rahatsız oldu. Yıllardır insanlara dayattıkları yaşam tarzı bu kez kemalistleri rahatsız etti.

Bir seküler Atatürkçü, Mustafa Kemal’in mezarlığı olan Anıtkabir’den bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kadının giyiminin ahlaksızca olması nedeniyle sosyal medya ikiye bölündü.

Genç kadının kıyafetlerinin böylesine bir ziyarete uygun olmadığı ileri sürüldü. Laikliğin fotoğraf paylaşımında bulunan kadın tarafından yanlış anlaşıldığı iddiası da ortaya atıldı. Vatandaşların büyük kısmı ise, laikliğin tam da böyle bir toplum öngördüğünü vurguladı.