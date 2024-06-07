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Gündem Anıtkabir’deki ahlaksız fotoğraf mahalleyi karıştırdı
Gündem

Anıtkabir’deki ahlaksız fotoğraf mahalleyi karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 11:59:00 -
Anıtkabir’deki ahlaksız fotoğraf mahalleyi karıştırdı

CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal’in mezarında ahlaksız kıyafetlerle fotoğraf çektiren ve tam da sekülerlerin istediği hayat tarzını yaşayan kadının sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı.

Devrim Yasaları ile Müslüman Türk milletini seküler bir yaşam tarzına mecbur bırakan kemalistler, laikçi bir kadının Anıtkabir paylaşımından rahatsız oldu. Yıllardır insanlara dayattıkları yaşam tarzı bu kez kemalistleri rahatsız etti.

Bir seküler Atatürkçü, Mustafa Kemal’in mezarlığı olan Anıtkabir’den bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kadının giyiminin ahlaksızca olması nedeniyle sosyal medya ikiye bölündü.

Genç kadının kıyafetlerinin böylesine bir ziyarete uygun olmadığı ileri sürüldü. Laikliğin fotoğraf paylaşımında bulunan kadın tarafından yanlış anlaşıldığı iddiası da ortaya atıldı. Vatandaşların büyük kısmı ise, laikliğin tam da böyle bir toplum öngördüğünü vurguladı.

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Yorumlar

Durmus

 bunun laiklikle ne alakası var. 

Serkan Kaya

Herkes kendi atasını anıyor... Fatih Sultan Mehmet Hanı ananlar Fatiha okurken bunların atasını anma şekline şaşırmadık...sadece okullarda bu chp eski genel başkanını zorla sevdirme girişimlerini anlamıyoruz ve kabul etmiyoruz...
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