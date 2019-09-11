Anıt çınar ağacı yaşam mücadelesi için yardım bekliyor

Mersin’in Mut ilçesinde vatandaşlar, tarihi anıt çınar ağacının yaşamına devam etmesi için bilimsel yöntemlerle önlem alınmasını istiyor.

Mut ilçesindeki Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda tescilli 5 anıt ağaçtan biri olan bin yaşındaki çınar ağacı zararlı böceğe teslim oldu. Yaşaması için kendi çabasına bırakılan çınar ağacı yetkililerden yardım bekliyor.

Zararlı böcekler yüzünden gövdesinin batı kısmında çatlaklar ve çürümeler oluşan ve doğu kısmı ise hala sağlam olan çınar ağacının etrafı çitle çevrildi.

Çevresine zarar vermemesi için Mut Belediyesi de astığı levhada, “Çınar ağacının gövdesindeki çürüme ve çatlamadan dolayı Çevre Şehircilik Müdürlüğünün 26 Ağustos 2019 tarihli yazısına istinaden güvenlik gerekçesiyle ağacın bakımı yapılıncaya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için ağaç altında durmamaları önemle rica olunur” diye uyardı.

Etrafı çitle çevrilen çınar ağacının, aradan haftalar geçmesine rağmen ağacının böceklerden kurtulması ve yaşamının devamı için hala bir girişimde bulunulmaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Burasının birinci derecede sit alanı olduğuna dikkat çeken Mut ilçesinde üst üste 20 yıl Belediye Başkanlığı yapan ve şimdi ise Mersin Büyükşehir Meclis Üyesi olan eski Belediye Başkanı Selahattin Arslan, “Burası Mut’un tarihi yerlerinden biri Mut Çınaraltı Parkı. Burası birinci derecede sit alanı yalnız bölge değil aynı zamanda burada bulunan beş tane çınar ağacımızda Tabiat Varlıkları Koruma kurulu tarafından tarihi değer olarak tescillenmiştir. Dolaysıyla Mut’u bilen herkesin yakından bildiği tanıdığı Mut’un simgesi olarak değerlendirilen Karacaoğlan 5 Çınaraltı 5 pınar olarak geçer ve Mut’u simgeleyen bir noktadır. Burada 5 çınar ağacımızdan bir tanesi ciddi bir problem yaşıyor. Mut Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni yapmış. Orman işletmesine bildirmiş. Orman işletmesi de ağacın sağlık durumuyla ilgili bir rapor düzenleyerek ilgililere intikal ettirmiştir. Şimdi Mut halkı olarak bizim beklentilerimiz Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tarihi koruma altındaki çınar ağacımızın yaşatılması, yaşamının devam edebilmesi için bilimsel yöntemlerle buraya bir çare bulunması önlem alınması. Yetkililerden veya üniversitelerden yardım, destek alınarak bu ağacın yaşamının uzatılmasını Mut halkı ve kamuoyu olarak talep ediyoruz” dedi.

Mut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise, çınar ağacında incelemelerde bulunduklarını, araştırmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ve ağacı yaşatmak için plan hazırladıklarını bildirdi.

Bin yıllık anıt ağaç olarak tescilli çınar ağacının, zararlı böcek ve bakterilerin istilasına uğramasına üzülen ilçe halkı ise, "Yazın aşırı sıcaklar olan bir ilçede yaşıyoruz. Bu çınarların yok olması bizleri çok üzer, bu konuda yetkililerin yaşatmak için bir an önce çare bulmaları gerekir" dedi.