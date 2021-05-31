Gün içinde tüketilen gıdalar, kafeinli içecekler dişlerin sararmasına yol açıyor. Diş bakımınıza dikkat etseniz de bazen bu sarı görüntüden kurtulmanız güç olabilir. Hem maliyeti düşük hem de anında etki eten yollar arıyorsanız size birkaç tavsiyede bulunacağız. İşte, anında dişleri beyazlatan yöntemler.

Anında diş beyazlatma evde | Evde dişler nasıl beyazlatılır?

Kakao yöntemi

Neredeyse her evde kakao bulunur. Bu leziz ürünü dişlerinizi beyazlatmak için kullanabilirsiniz. Kakaoyu bir miktar su ya da Hindistan cevizi yağı ile macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu macunla günde iki kez dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu yöntem birkaç gün içerisinde dişlerinizin ışıldamasını sağlayacaktır.

Elma sirkesi yöntemi

Elma sirkesi son derece faydalı ürünlerden biridir. Bu sirkeyi salatalarda kullanabileceğiniz gibi diyet için hazırladığınız kürlerde de tercih etmeniz mümkün. Ayrıca sirke-karbonat karışımıyla iyi bir temizleyici hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karbonatın içine azar azar elma sirkesi ekleyin. Bir macun oluşturun. Bu macunla dişlerinizi güvenle fırçalayabilirsiniz.

Zencefil yöntemi

Bir diş sarımsak büyüklüğünde zencefili kesin. Bu zencefili rendeleyin. Zencefilin içerisine çeyrek çay kaşığı tuz ve 6-7 damla limon ekleyin. Hazırladığınız macunla günde iki kez dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.