Anıl Çiçek hani kazada ölmüştü! CHP’li Maltepe Belediyesi’nde neler oluyor?

Kulis Adem Yılmaz

CHP’li belediyelerle ilgili haberlerde; hizmet olarak sadece heykel yapıldığından bahsedilirken, heykelden arta kalan belediye bütçesinin ise konserlerle, reklamlarla ve yandaşlara paslanan ihalelerle sıfırlandığını okuyoruz. CHP teşkilatı ile ilgili haberlerde ise, ya parti içi çekişmelerden ya da teşkilat bünyesindeki kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlerden bahsediliyor. Salt bu haberler bile CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne sermeye yeterken, arka planda ise çok daha karanlık işlerin döndüğü iddia ediliyor.

Bunun son örneğinin ise, yeni yılın ilk saatlerinde CHP idaresindeki Maltepe Belediyesi’nde yaşandığı iddia ediliyor.

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Önce Maltepe’de yaşanan bir iki olayı hatırlatıp, perde arkasında dolaşan iddialara öyle geçmek istiyorum.

Bundan birkaç ay önce Akit Haber Merkezi’ne, ‘Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri’ne ait 34 BD 4769 plakalı resmi cenaze nakil aracıyla uyuşturucu kuryesi taşındığı’ ve bu olayla ilgili belediyede görevli çok sayıda personelin emniyet mensuplarınca sorgulandığına dair ifade tutanakları gönderilmişti. Belgelere göre, olaya karıştığı iddia edilen Maltepe Belediyesi’nde görevli şoför Levent Z.’nin önce ifadesi alınmış daha sonra da apar topar şekilde iş akdi feshedilmişti.

Bu olay, 15 Haziran 2021 tarihinde, “CHP’li belediyenin cenaze nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı” başlığıyla, Akit gazetesinde şu şekilde yer almıştı:

“Şoför Levent Z., 20 Ocak 2021’de öz teyzesinin vefat ettiği iddiasında bulunarak cenazenin Bağcılar’dan Kartal ilçesine nakli için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden araç talebinde bulundu. Ölüm belgesi de dâhil hiçbir yazılı belgeye istenmeden belediye Sevk ve İdare Şefi’nin sözlü talimatıyla Levent Z.’ye 34 BD 4769 plakalı resmi cenaze nakil aracını teslim edildi. Bu süreçte uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanan bir şahıs ifadesinde, “Maltepe Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla beni İstanbul çıkışına kadar bıraktılar” demesi üzerine harekete geçen polis cenaze aracını kullanan belediye personelini soruşturunca skandal patlak verdi. Rezaletin ortaya çıkmasının ardından Maltepe Belediyesi, olaya karıştığı iddia edilen şoförün iş akdine sessiz sedasız son veridi. Şoförün 22. madde kapsamında işten atılması soru işaretlerini kuvvetlendirdi.”

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Maltepe Belediyesi’nde daha önce eski Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül, terör örgütüne yardım etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, geçtiğimiz yıl alkollü şekilde araç kullanırken bir kadının kullandığı otomobile çarpmış, kaza sonrası olay yerinden uzaklaşarak yerine başka birini göndermişti. Kılıç’ın otomobiline çarptığı söyleyen kadın da, kaza sonrası yaptığı çekimde CHP’li başkanın susması karşılığında kendisine para teklif ettiğini iddia etmişti.

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İşte bu tür kriminal vakaların yaşandığı Maltepe'de, önceki gün ajanslara, Kurtuluş K. isimli bir şahısın, 2 husumetlisini yaraladıktan sonra bir husumetlisini de yaralıların götürüldüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bahçesinde giderek burada 8 kurşunla öldürdüğünü anlatan bir haber düştü.

2022’nin ilk gününde, 1 Ocak’ta, Maltepe Başıbüyük Mahallesinde iki kişinin vurulmasıyla başlayan ve Anıl Çiçek adlı şahsın hastane bahçesinde öldürüldüğü iddiasıyla doruğa çıkan ve sıradan adli bir vaka gibi görülen bu olay, saldırının faili Kurtuluş K.’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle noktalanmıştı.

Anıl Çiçek adlı şahsın vurularak öldürüldüğü doğruydu.. Ama bu doğru, olay günü değil tam 13 gün sonra artık mızrak çuvala sığmayınca açığa çıktı. Zira Anıl Çiçek adlı şahıs sıradan birisi değildi. Kendisi CHP’li Maltepe Belediyesi’ne bağlı Maltepespor kulübünün yöneticisiydi. Öldürüldüğü gün yerel gazetelerde “elim bir kaza sonucu vefat ettiği” yazılmıştı. Silahla vurularak öldürüldüğü gizlenmişti.

Çünkü olay direkt olarak CHP’li belediyeyi ilgilendiriyordu.

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Dilerseniz şimdi 1 Ocak gecesinde yaşananlarla ilgili kulis bilgilerini paylaşalım…

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Eski Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül’ün terör örgütüne yardım etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Maltepe Belediyesi’nde, Haydar Battal ve Levent Polat adlı Başkan Yardımcıları da yolsuzluk iddiasıyla görevlerinden azledilmişlerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun prenslerinden Ali Kılıç’ın başkanlığını yaptığı Maltepe’de yaşanan bu azledilme olayı belediyede ayyuka çıkan yolsuzluklara bir günah keçisi bulmak olarak yorumlanmıştı.

İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Battal’ın görevden alınmasının ardından, skandal bir gelişmenin yaşandığı iddia ediliyor.

CHP’ye yakın kaynaklardan elimize ulaşan bilgilere göre, Başkan Yardımcısı Battal görevdeyken birçok kişiden “işinizi halledeceğim” taahhüdüyle para topladığı iddiaları ileri sürülmüştü. Görevden alınmasının ardından Battal’ın verdiği sözleri yerine getirememesi hem de topladığı yüksek miktardaki parayı sahiplerine geri iade edememesi, olaya 3. kişilerin dahil olmasının önünü açtı.

Battal’a verdikleri parayı alamayan mağdurlar, organize suç şebekelerinden yardım istedi. Tehditler nedeniyle iyice köşeye sıkışan Haydar Battal da yalnız olmadığını ispatlamak için belediyeye bağlı Maltepespor kulübünün yöneticisi olan arkadaşı Anıl Çiçek’ten yardım isteyerek, “benim de koruyanım var” mesajı vermek istedi. Battal’a destek vermek için gelen Çiçek de çıkan ilk olaylarda öldürüldü. Hastane bahçesinde vurulan ise Çiçek’in adamıydı.

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Evet..

1 Ocak günü başlayan ve CHP’li bir yöneticinin ölümüyle noktalanan bu olayla ilgili yukarıda kaleme alınan bilgilerin, kulislerde konuşulan ve teyide muhtaç bilgiler olduğunu elbette biliyorum.

Fakat basit bir adli vaka olmadığının da farkındayım.

O yüzden, CHP yönetim kademesinin karıştığı bu karanlık olayın bir an önce aydınlatılmasını kamuoyu gibi biz de merak ediyoruz.