Aniden bastıran yağmur namaz kılan cemaate zor anlar yaşattı
Niğde’de cuma namazı sırasında aniden başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı.
Niğde’de cuma namazı sırasında aniden başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Ömer Halisdemir Meydanı’nda cuma namazı kılındı. Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur cemaate zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur sonrası imam farzı kıldırdıktan sonra selam vererek namazı bitirdi.