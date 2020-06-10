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Aktüel

Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Erzurum’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:34:17 -
Aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Erzurum’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Sağanak halinde ve gök gürültülü başlayan yağış, aniden şiddetini arttırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur yağacağını tahmin eden bazı vatandaşlar şemsiyesiyle dışarı çıkarken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için dükkanların altlarına sığındı.


Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise Erzurum Bölgesi genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği şeklinde uyarılarda bulunmuştu.

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