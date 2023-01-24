Ani ölümler neden artıyor! Uzman isim açıkladı

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, son günlerde gündeme gelen ani ölümlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ani ölümlerin en sık nedeni kalp krizidir

Ani ölümlerin en sık nedeninin kalp krizi olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp krizi, kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu meydana geliyor” dedi. Prof. Dr. Mehmet Baltalı, erkeklerde kadınlara göre daha sık kalp krizine rastlandığını söyledi.

Ani kalp durmasına dikkat!

Ani ölümler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Ani ölümlerde sıklıkla ani kalp durması görülüyor. Bunların çok büyük bölümü dakikalar içinde ventrikül taşikardisi veya ventrikül fibrilasyonu gibi ölümcül ritim bozukluklarına bağlı gerçekleşiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Ayrıca saatler içinde gerçekleşen yaygın kalp krizi nedeni ile oluşan kalp kası hasarı sonucu kalp kasının kasılmasında bozukluk ve buna bağlı pompa yetersizliği yani kalp yetersizliği de sık rastlanan nedenler arasında yer alıyor. Genetik nedenleri vardır ancak çok seyrektir. Çok fazla insanda gözükmez ama normal kalp krizine kalp hastalığına yol açan her türlü neden ani kalp durmasına yol açabilir” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, ani ölümlerdeki risk faktörlerine de değinerek bunları sigara tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, aileden gelen genetik problemler, erkek cinsiyet, yaş ve kolesterol yüksekliği olarak sıraladı.

Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha sık ani ölüme rastlanıyor

Ani ölümlerin çoğunun kalple ilgili ölümler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Yaşlılarda ani kardiyak ölüm daha sık olmakla birlikte genç kişilerde de olarak ani ölüm görülebiliyor. Normalde ani ölümlerin risk faktörünü oluşturan yaş grubu 40 ve üzeri erkeklerdir. Ölümler genellikle kalp kasının kalınlaşması, ritim bozuklukları, künt göğüs duvarı hasarı, doğumsal kalp hastalıklarına bağlı gerçekleşiyor. Erkeklerde kadınlara göre daha sık ani ölüme rastlanıyor” diye konuştu.

Ailesinde ani ölüm olanlar kontrollerini aksatmamalı

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, ailesinde ani kardiyak ölüm olanların, sık koroner arter hastalığına rastlananların ve risk faktörlerini taşıyanların hiçbir yakınmaları yokken bile düzenli doktor kontrolünden geçmesini ve tavsiyelere uyması gerektiğini söyledi.

Bu önerilere kulak verilmeli

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, tütün ve tütün ürünlerini kullanmak veya dumanına maruz kalmanın ve obezitenin risk faktörleri arasında olduğunu belirterek kişilerin sağlıklı beslenmesini ve yaşam tarzını değiştirmesini tavsiye etti. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Hasta olunca yeterli tedavi olmak önemlidir ancak daha değerlisi sağlığımızı korumaktır. Düzenli doktor kontrolünün yanı sıra erken tanı ve tarama programlarına katılmayı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları sürdürmeyi, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı ve sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz” dedi.