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Medya Ani Kalesi nerede?
Medya

Ani Kalesi nerede?

Ani nerede? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyenler Ani Kalesi’nin nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Ani Kalesi Türkiye’de mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 01:24:00 -
Ani Kalesi nerede?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise Ani Kalesi’nin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Ani nerede?

Ani Kalesi nerede?

Ani Kalesi; Kars şehrinin güneydoğusunda ve Arpaçay boyunda bulunan ören yeri. 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı'ndan Ermeni hükümdarlarının başkenti olmuştur. 11. ila 12. yüzyıla ait bazı İslam mimarisi eserlerini de barındırır. 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

Kent, 1064 yılına kadar Bizans yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçuklular tarafından fethedilmiştir. Ancak kentte Selçuklu idaresinin kurulmuş olduğuna dair bir belirti yoktur.

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