Ani işitme kaybı nedir?

Ani işitme kaybı, üç gün ya da üç günden kısa sürede oluşur. Bu sürede birbirini takip eden üç farklı frekansta, toplam otuz desibel işitme kaybı meydana gelirse bu rahatsızlığa ani işitme kaybı adı verilir.

ANİ İŞİTME KAYBININ BELİRTİLERİ

Ani işitme kaybı adından da anlaşılabileceği gibi aniden meydana gelen bir rahatsızlıktır. Aniden oluşan bu rahatsızlık kimi zaman uykudan uyandıktan sonra fark edilir. Bu durum tıkanıklık ya da uğultu şeklinde algılanır. Bazı ani işitme kaybı durumlarında mide bulantısı, baş dönmesi gibi durumlar yaşanabilir.

ANİ İŞİTME KAYBININ NEDENLERİ

Ani işitme kaybı, tam olarak bir hastalık olarak tabir edilemez. Aslında bu rahatsızlığın kendisi bir belirti ya da nedendir. Ani işitme kaybı başka hastalıkların belirtisi olabilir.

Ani işitme kayıplarının yüzde doksanında bir neden bulunamamıştır. Fakat bilinen en dikkat çekici neden virüslerdir. Bu virüsler işitmemizi sağlayan kanallara yerleşerek ani işitme kaybına sebep olabilirler. Bazı ilaçlar da yan etki olarak ani işitme kayıplarına neden olabilir.

TEDAVİ SÜRECİ

Ani işitme kaybı tam olarak yaşanmamışsa, tek tarafta yaşanıyorsa, kişide uğultu ve baş dönmesi şikayetleri yoksa erken teşhis ile özellikle genç hastalar iyileşebilir.

Fakat iki taraflı, tam olarak işitme kaybı yaşayan, uğultu ve baş dönmesi şikayetleri olan ve tedavi için geç kalmış hastalarda risk oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalara göre ani işitme kaybı yaşayan üç kişiden ikisinin iyileştiği görülmüştür.

Ani işitme kaybı tedavileri ilaç yoluyla yapılmaktadır. İlaç, doktorun görüşüyle kimi zaman ağız yoluyla kimi zaman da damardan alınmaktadır.

Erken tedavinin öneminin yüksek olduğu hastalıklardan biri de ani işitme kaybı olduğundan, belirtileri yaşayan kişilerin muhakkak bir hekime görünmeleri gerekmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.