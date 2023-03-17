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Teknoloji Angola’dan "Aksungur SİHA" siparişi
Teknoloji

Angola’dan "Aksungur SİHA" siparişi

TUSAŞ firması tarafından özgün olarak geliştirilen "Aksungur SİHA"nın yeni kullanıcısı Afrika ülkesi Angola olacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 22:40:00 -
Angola’dan "Aksungur SİHA" siparişi

 

 

Türk savunma ve havacılık sektörü, silahlı insansız hava aracı ihracatlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Afrika ülkesi Angola, Türkiye’den Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı tedarik etmeye karar verdi.

CNN TÜRK’ten Ahmet Türkeş, TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Yıldız, Aksungur İHA’nın üretim süreci hakkında da bilgi verdi. Bugüne kadar 8 adet Aksungur İHA üretildiğini söyleyen Yıldız, 9-14 aralığında 6 İHA’nın da üretim bandında olduğunu aktardı.
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Kabiliyetleri ile öne çıkan Aksungur İHA’nın üretimi de hız kazandı. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, 3 ayda 1 Aksungur İHA üretilirken, üretim kabiliyetini ayda 1 üretime çıkardıklarını aktardı.

Kısa süre içerisinde 1 ayda 2 Aksungur İHA üretileceğini aktaran Yıldız, ihracat sürecine ilişkin de bilgi verdi. Yıldız, bugüne kadar Kırgızistan ve Angola’ya Aksungur İHA ihraç edildiğini, teslimatların ise henüz başlamadığını aktardı.

Aksungur SİHA’nın teknik özellikleri

Kanat açıklığı: 24 metre

Yatay uzunluk: 11.6 metre

Havada kalış süresi: 50+ saat

Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg

Link menzili: 250+ km

Motor: 2×170 HP

Maksimum irtifa: 40.000 ft

Azami kalkış ağırlığı (MTOW): 3.300 kg

Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel

Taaruz/Deniz Karakol Görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 kft’te 12 saat

SavunmaSanayiST

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