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Dünya Angola’da feci kaza: 13 ölü
Dünya

Angola’da feci kaza: 13 ölü

Angola’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı söylendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 01:37:00 -
Angola’da feci kaza: 13 ölü

Angola’nın Huambo eyaletinde yer alan Ussoque-Londuimbali yolunda bir minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal Polis Sözcüsü Martinho Kavita Satito yaptığı açıklamada, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtti. Satito, çarpışmanın ardından minibüsün alev aldığını ve 12 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

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