Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, 26-29 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürüten Angola ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin zeminine temel teşkil edecek anlaşmalar da imzalanacak. Peki, , Angola nerede ve hangi bölgede? Angola’nın harita konumu nedir? İşte merak edilen haberin devamı…

Angola nerede ve hangi bölgede? Angola’nın harita konumu nedir?

Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Angola’nın başkenti Luanda’dır. Resmi dili Portekizce olmasına rağmen birçok yerel lehçe kullanılır. Angola Ülkesi yaklaşık 25 milyon nüfusa sahiptir. 18 bölgeye ayrılmış olan Angola’da toplam 157 il, 618 adet ilçe bulunmaktadır. Ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.