Angola nerede?

Angola, orta Afrika'da yer alan bir ülkedir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Angola'ya bağlı olmasına rağmen anakara ile fiziki bağlantısı bulunmayan ve ülkenin kuzeyinde Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Cabinda bölgesi de Kongo Cumhuriyeti'nin yanı sıra yine Kongo DC ile sınıra sahiptir. Resmi dili Portekizce'dir.

Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu kendisini Bantu etnik grubuna mensup olarak ifade etmektedir. Bantu etnik grubu içerisinde de çoğunluğu ülke nüfusunun içerisinde üçte çoğunluğu kapsayan Ovimbundu grubu oluşturmaktadır. Ovimbundu etnik grubundan sonra ülke nüfusunda ikinci derecede öneme sahip olan grup Ambundu etnik grubudur. Ülke içerisinde Kimbundu dilini konuşan etnik grup olarak nüfusun %25'ini oluşturmaktadırlar. Angola nüfusunun %13'ünü oluşturan ve çoğunlukla ülkenin kuzeybatı bölgelerinde yaşayan grup olan Bakongo etnik grubu ülkenin en büyük üçüncü etnik grubunu oluşturmaktadır. Ülke içerisinde meleços olarak adlandırılan ve yerli Afrikalı-Avrupalı melezi olan topluluğun oranı %2 düzeyinde olup, ülke içerisinde çoğunluğunu Portekizlilerin oluşturduğu beyaz Avrupalıların oranı ise %1 civarındadır. İlk sömürge döneminde 320.000 - 350.000 arasında bir nüfusa sahip olan Portekizliler, özellikle Angola'nın bağımsızlık ilanından hemen önce ya da hemen sonra ülkeyi terk ederek Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'ya kaçmışlardır. Avrupalı toplulukların haricinde son dönemde yaşanan göç dalgası ile 300.000 civarı Çin vatandaşı Angola'ya gelmiştir.

Angola'da, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, diğer birçok ülkeden farklı olarak etnik grup farklılıkları hemen hemen hiçbir sorunun ve çatışmanın kaynağı olarak gözlemlenememiştir. Sadece 1970'li yıllarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kaçan Bakongolar, geri dönüşlerinde Luanda ve civarındaki yerleşim yerlerine yerleştirildiklerinde o dönem orada yaşayan diğer etnik gruplar ile 'yabancılaşma' yaşansa da şiddet olayları yaşanmamıştır.

1992'den bu yana aynı parti yönetiyor

İlk kez 1992 yılında seçimlerin yapıldığı ülkeyi bağımsızlığından bu yana MPLA yönetiyor. 2010’da değiştirilen anayasayla seçimlerde en fazla oyu alan siyasi partinin lideri cumhurbaşkanı olmaya hak kazanıyor. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı olabilirken cumhurbaşkanı ve meclisin görev süresi 5 yıl sürüyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor. 2017 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Joao Manuel Gonçalves Lourenço, daha önce 2014-2017 yıllarında ülkenin savunma bakanı olarak görev yaptı.

Ekonomi petrole bağımlı

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak gösterilen ülke neredeyse tamamıyla petrole bağımlı. Angola Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 2018 yılı gayrisafi yurt içi hasılası 89,6 milyar olan Angola, aynı yıl Sahra-Altı Afrika’nın en büyük üçüncü ekonomisi oldu.

Ülkenin bulunan yeni petrol sahalarıyla birlikte Afrika’da en fazla petrol üreten ülke konumuna ulaşması bekleniyor. Petrol, Angola gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 85’ini ve ihracatın yüzde 97’sini meydana getiriyor.

Petrolden sonra ülkenin en önemli ihracat ürünleri elmas ve benzeri değerli madenler. Türkiye-Angola ticaret hacmi, 2010 yılında 110 milyon dolarken, 2020 yılında 183 milyon dolara ulaştı. Angola'dan yapılan ithalat rakamı ise 2020 yılında sadece 4,2 milyon dolar oldu.