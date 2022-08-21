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Spor Angers - Brest maçı hangi kanalda, kaçta yayınlanacak? | Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor
Spor

Angers - Brest maçı hangi kanalda, kaçta yayınlanacak? | Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor

Fransa Ligue 1'de heyecan tam hızla devam ediyor. Angers ile Brest bugün karşı karşıya gelecek. Angers - Brest maçı ne zaman oynanıyor? Angers - Brest maçı hangi gün, saat kaçta? Angers - Brest maçı hangi kanalda, kaçta yayınlanıyor? Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Angers - Brest maçı canlı izle, şifresiz izle...

Yeniakit Publisher
2022-08-21 14:31:00 - 2022-08-21 14:46:04
Angers - Brest maçı hangi kanalda, kaçta yayınlanacak? | Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor

Angers - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan sürmeye devam ediyor. Angers ile Brest bugün karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar spor severler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte spor severler için detaylar haberimizde.

ANGERS - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbol Fransa Ligue 1 Angers - Brest takımları karşı karşıya geliyor.  Angers - Brest maçı (21 Ağustos Pazar günü) bugün saat 16:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

Brest - Angers maçı ilk 11'leri ve kadroları - Maç özeti, son dakika gelişmeleri aktaracağız...

MAÇ KÜNYESİ

*Futbol Angers - Brest
*Lig Fransa Ligue 1
*Tarih 21.08.2022 | Pazar Saat 16:00
*Canlı Yayın Bein Sports beIN Connect
*Maç Linki Angers - Brest Bein Sports beIN Connect Canlı İzle

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