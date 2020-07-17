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Aktüel

Angelina Jolie'den savaş bölgelerindeki cinsel şiddet kurbanı kadın ve çocuklara daha fazla yardım çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 18:28:50 -
Angelina Jolie'den savaş bölgelerindeki cinsel şiddet kurbanı kadın ve çocuklara daha fazla yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaş ve çatışmalarda 9 yaşındaki kız çocuklarının dahi cinsel şiddete maruz kaldığını, cinsel şiddet kurbanı kadın ve çocuklar için yardımların yeterli olmadığını belirterek, uluslararası topluma daha fazla destek çağrısında bulundu.

Jolie, BM Güvenlik Konseyi'nin ''Savaş ve çatışmalarda cinsel şiddet, kadın ve çocuklar'' oturumunda yaptığı konuşmada, cinsel şiddet mağduru kadınların ve çocukların gereken desteği görmediğini söyledi.

''6 aylık bebeklerin ve 9 yaşındaki kız çocuklarının bile cinsel şiddete maruz kaldığını'', ciddi sağlık sorunları ve travma yaşadığını anlatan Jolie, uluslararası toplumunun insani alandaki yardımlarının sadece yüzde birinin cinsel şiddet mağdurlarına aktarıldığını söyledi.

Savaş bölgelerinde şimdiye kadar cinsel şiddet uygulayan faillerin hiçbirinin sorumlu tutulmadığını, kız çocuklarının tecavüzcüleri ile evlenmeye zorlandığını belirten Jolie, '' Yasaları ve bu tutumu değiştirin, failleri sorumlu tutun.'' dedi.



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