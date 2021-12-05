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Dünya Angela Merkel uyardı: Bu sinsi virüsü ciddiye alın
Dünya

Angela Merkel uyardı: Bu sinsi virüsü ciddiye alın

Koronavirüsü sinsi olarak nitelendiren Angela Merkel, halkı virüsü ciddiye almaya ve aşı olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 00:11:00 -
Angela Merkel uyardı: Bu sinsi virüsü ciddiye alın

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında, koronavirüs salgınının dördüncü dalgasında çok ciddi bir durum yaşandığını belirtti.

"Ülkemizin bazı bölgelerinde bu durum dramatik olarak da ifade edilebilir." diyen Merkel, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolduğuna, ağır hastaların hava yoluyla başka bölgelerdeki hastanelere götürüldüğüne ve çok sayıda kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

"Omicron daha bulaşıcı"

Merkel, "Her biri ailelerini veya arkadaşlarını şaşkın ve çaresiz bırakıyor. Bu çok acı, çünkü önlenebilir. Etkili ve güvenli aşılarla bunun için anahtar elimizde." şeklinde konuştu.

Merkel, koronavirüsün tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bu sinsi virüsü ciddiye alın. Özellikle yeni Omicron varyantı, öncekilerden daha da bulaşıcı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halkı aşı olmaya çağıran Merkel, aşı olmanın hastalığı ağır geçirmekten koruduğunu aktardı. Merkel, tedbirlere uyanlara da teşekkür etti.

Toplam vaka sayısı 6 milyonu geçti

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 64 bin 510 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Böylelikle toplam koronavirüs vaka sayısı 6 milyon 116 bin 70'e, aktif vaka sayısı ise 955 bine çıktı.

Son 24 saatte 378 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 102 bin 946 olarak kayıtlara geçti. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 442,7 olarak belirlendi.

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